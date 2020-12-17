В США запустили способный видеть через стены спутник

Клиенты могут запросить снимки из любой части света. Спутник использует радар с синтезированной апертурой (РСА), который позволяет ему «видеть» ночью, через облака и даже стены. Прибор отправляет 9,65-гигагерцовый радиосигнал к цели, а затем собирает отражённый.

Представители Capella Space говорят, что спутник может «смотреть» через стены небоскрёбов. На полученных изображениях можно рассмотреть даже то, что присходит в конкретных кабинетах. Разрешение у снимков получатся высоким.

Тем не менее, из-за законов компания может снимать не любое место. Но Capella Space продаёт возможность получить снимки по спутника любому желающему. Например, государственные службы могли бы с помощью этого отслеживать активность в аэропорту, а учёные — вырубку лесов.