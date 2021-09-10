В США запустят космический корабль без профессиональных космонавтов

Отмечается, что запуск произойдёт 15 сентября, но точное время будет объявлено позже. Запустят корабль с площадки Космического центра Кеннеди. Crew Dragon будет выведен на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 FT Block 5. Сам Crew Dragon – детище компании SpaceX Илона Маска. Отмечается, что аппарат доказал свою надёжность – не было ни одного неудачного запуска. При возвращении на Землю корабль приводнится у побережья штата Флорида.

Среди участников полёта нет профессиональных астронавтов. Это бизнесмены и один медицинский работник. Всего будет 4 пассажира, при том, что корабль рассчитан на 7 человек. Источник отмечает, что миссии NASA всегда ограничиваются 4 астронавтами.