В США запустят реалити-шоу с главным призом в виде полёта на МКС

Шоу будет называться Space Hero («Космический герой»). Создатели проекта сотрудничают с аэрокосмической компанией Axiom Space, которая хочет построить собственные коммерческие космические станции. У этой компании есть договорённости с NASA, по которым она отправит к МКС свой модуль в 2024 году. Также Axiom Space заключила контракт на отправку клиентов к станции на корабле Crew Dragon от SpaceX.

Участников для реалити-шоу будут искать по всему миру. Победитель соревнования получит 10-дневную поездку на МКС, которая будет транслироваться по ТВ. Сообщается, что участники шоу пройдут своеобразную программу подготовки астронавтов.