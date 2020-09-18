Наука и технологии
Сегодня 19:25
В США запустят реалити-шоу с главным призом в виде полёта на МКС
Поездка продлится 10 дней
Американская продюсерская компания намерена запустить реалити-шоу, главным призом в котором станет полёт на Международную космическую станцию (МКС).
Шоу будет называться Space Hero («Космический герой»). Создатели проекта сотрудничают с аэрокосмической компанией Axiom Space, которая хочет построить собственные коммерческие космические станции. У этой компании есть договорённости с NASA, по которым она отправит к МКС свой модуль в 2024 году. Также Axiom Space заключила контракт на отправку клиентов к станции на корабле Crew Dragon от SpaceX.
Участников для реалити-шоу будут искать по всему миру. Победитель соревнования получит 10-дневную поездку на МКС, которая будет транслироваться по ТВ. Сообщается, что участники шоу пройдут своеобразную программу подготовки астронавтов.