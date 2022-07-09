В США защитят информаторов об НЛО

По множеству причин американские военнослужащие и государственные подрядчики неохотно предоставляют информацию об этих инцидентах, независимо от их обоснованности.

По сути, поправка гласит, что независимо от любых предыдущих письменных или устных соглашений о неразглашении, те, кто обладает информацией о НЛО не нарушат федеральные законы о секретной информации, если они сообщат об этом. Поправка также призывает руководителя новой Группы синхронизации идентификации и управления воздушными объектами, которой поручено расследование НЛО, создать "защищенную систему" для получения сообщений о "любых событиях, связанных" с НЛО и любой деятельностью или программой правительства или правительственных подрядчиков, связанных с НЛО. Эта система должна управляться "назначенными и широко известными, легко доступными и прошедшими соответствующую проверку сотрудниками Министерства обороны и разведывательного сообщества или подрядчиками"

Любая информация будет сначала проверяться. Однако федеральным агентствам и подрядчикам, работающим с правительством, будет запрещено принимать меры, включая приостановку выдачи разрешений на работу, в отношении тех, кто сообщит об инцидентах с НЛО.