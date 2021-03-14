В США засудили производителя телефонов с зашифрованной связью

Ранее глава Sky утверждал, что продукция компании используется только для того, чтобы предотвратить кражу личных данных, хакерские атаки и т.д. Однако, как оказалось, Sky Global заработала сотни миллионов долларов на предоставлении услуг, которые позволили криминальным сетям по всему миру скрывать свою деятельность по незаконному обороту наркотиков от правоохранительных органов.

Sky берёт Android-устройства и устанавливает на них собственные приложения для обмена зашифрованными сообщениями. Эти программы проводят сообщения через собственную инфраструктуру. Также компания предлагает услуги удалённой очистки, которая позволяет удалить сообщения и другой контент, если телефон попал в руки полиции.