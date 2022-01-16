В США завершили программу «Повелитель призрачного флота»

Эту программу начали в 2017 году. В её рамках успели создать четыре больших беспилотных надводных судна (LUSV). Все эти суда передали ВМС.

Корабли могут обходиться без экипажа и обслуживания долгое время. По задумке, эти суда должны были использоваться ВМС США в Тихоокеанском регионе в качестве «сдерживающего фактора» России и Китая. Корабли могли выступать как плавучие склады и ракетные платформы.

«Военное обозрение» напоминает, что осенью 2020 года американский корабль Ranger впервые прошёл через Панамский канал в беспилотном режиме. Весной 2021 года аналогичную миссию совершило второе судно «Призрачного флота» Nomad