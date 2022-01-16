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В США завершили программу «Повелитель призрачного флота»Это программа роботизированных судов
СМИ сообщили, что Военно-морские силы (ВМС) США закрыли программу «Повелитель призрачного флота», которая занималась разработкой роботизированных судов.
Эту программу начали в 2017 году. В её рамках успели создать четыре больших беспилотных надводных судна (LUSV). Все эти суда передали ВМС.
Корабли могут обходиться без экипажа и обслуживания долгое время. По задумке, эти суда должны были использоваться ВМС США в Тихоокеанском регионе в качестве «сдерживающего фактора» России и Китая. Корабли могли выступать как плавучие склады и ракетные платформы.
«Военное обозрение» напоминает, что осенью 2020 года американский корабль Ranger впервые прошёл через Панамский канал в беспилотном режиме. Весной 2021 года аналогичную миссию совершило второе судно «Призрачного флота» Nomad
Источник: Военное обозрение