В США заявили, что Китай тестирует генетически изменённых суперсолдат

Как отмечают журналисты, это провокационное замечание. Рэтклифф в целом говорил, что Китай является одной из самых больших угроз для США и мира. Конечно, исключать вероятность экспериментов с геномом человека в Китае нельзя — в 2018 году китайский учёный заявил, что создал первых в мире детей из отредактированных эмбрионов. Однако эксперты говорят, что использование CRISPR для улучшений человеческих способностей пока всё же звучит как слишком сложная задача.

Тем не менее, Рэтклифф настаивает, что, по данным разведки, Китай проводил тесты на членах Народно-освободительная армия Китая в попытке создать солдат с биологическими улучшенными способностями.