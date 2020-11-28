В США заявили, что российский танк «Армата» сможет запустить двигатель даже на Марсе

Перевод материала предоставило «Радио Sputnik». Американские эксперты отметили, что «Армата» способна заводиться при экстремально-холодных температурах до минус 50 градусов по Цельсию. Этого американские конкуренты не могут.

Марс эксперты упомянули потому, что на этой планете средняя температура составляет −63 градуса по Цельсию, но может принимать и значения в -50 градусов.

В National Interest отметили, что производители двигателей для танков M1 Abrams даже не говорят о возможности запуска при таких низких температурах.

Недавно автор хорватского YouTube-канала Binkov's Battlegrounds назвал пушку «Арматы» самой мощной в мире.