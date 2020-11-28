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В США заявили, что российский танк «Армата» сможет запустить двигатель даже на Марсе
В этом его преимущество перед Abrams
Американское издание National Interest выпустило материал о российском танке Т-14 «Армата». Авторы заявили, что он превосходит иностранных конкурентов. Машина сможет запустить двигатель даже на Марсе при низкой температуре.
Перевод материала предоставило «Радио Sputnik». Американские эксперты отметили, что «Армата» способна заводиться при экстремально-холодных температурах до минус 50 градусов по Цельсию. Этого американские конкуренты не могут.
Марс эксперты упомянули потому, что на этой планете средняя температура составляет −63 градуса по Цельсию, но может принимать и значения в -50 градусов.
В National Interest отметили, что производители двигателей для танков M1 Abrams даже не говорят о возможности запуска при таких низких температурах.
Недавно автор хорватского YouTube-канала Binkov's Battlegrounds назвал пушку «Арматы» самой мощной в мире.