В США заявили, что Россия не сможет создать истребитель МиГ-41

Материал перевела «Лента.ру». Военный эксперт считает, что можно не ждать появления МиГ-41 в 2030 году. Этот истребитель должен заменить МиГ-31.

«Для России этот срок настолько далёк, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолёт», — заявил Бутовский.

Эксперт также предположил, что задачи, которые ставятся перед МиГ-41, или ПАК ДП, Россия частично передаст истребителю пятого поколения Су-57. Помимо этого, страна может просто продлить срок службы МиГ-31 и модернизировать его.