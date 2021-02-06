Наука и технологии
Сегодня в 11:26
В США заявили, что Россия не сможет создать истребитель МиГ-41
Продолжит модернизировать МиГ-31
Военный эксперт Петр Бутовский рассказал американскому журналу Aviation Week & Space Technology, что Россия не сможет самостоятельно создать истребитель-перехватчик МиГ-41.
Материал перевела «Лента.ру». Военный эксперт считает, что можно не ждать появления МиГ-41 в 2030 году. Этот истребитель должен заменить МиГ-31.
«Для России этот срок настолько далёк, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолёт», — заявил Бутовский.
Эксперт также предположил, что задачи, которые ставятся перед МиГ-41, или ПАК ДП, Россия частично передаст истребителю пятого поколения Су-57. Помимо этого, страна может просто продлить срок службы МиГ-31 и модернизировать его.