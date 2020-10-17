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В США заявили, что турецкие С-400 передают России данные НАТО
Недавно Турция испытала С-400
На днях Турция заявила о том, что успешно испытала купленные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. В США негативно отреагировали на это заявление. В американском издании Breaking Defense написали, что испытания лишь увеличат раскол между Анкарой и её союзниками из НАТО.
Перевод материала Breaking Defense опубликовала «Лента.ру». Как пишут журналисты, официальные лица США и НАТО считают, что российский радар в С-400 ставит под угрозу самолёты НАТО. Они опасаются, что система может отправлять оперативную информацию российским военным.
Напомним, во время испытаний запустили три ракеты. Журналисты полагают, что целями для С-400 выступили беспилотники Banshee британского производства. США изначально выступали против покупки Турцией российских систем.