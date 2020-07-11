В США заявили о «бахвальстве Роскосмоса» по поводу многоразовой ракеты

Перевод материала предоставило издание «Лента.ру». Американские журналисты отметили, что заявление Роскосмоса «звучит как бахвальство». В Ars Technica напомнили, что тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» летала всего один раз в 2014 году. Кроме того, она стоит больше, чем другие сопоставимые ракеты на рынке. «В конце концов, повторное использование имеет мало смысла для носителя, который, кажется, никто не хочет использовать в первый раз», — подытожили в Ars Technica.

«Лента.ру» также напомнила о словах бывшего гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова, который признал невозможность создания многоразовой ракеты на базе «Ангара-А5».