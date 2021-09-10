В США заявили о готовности Китая уничтожать спутники

Рэймонд сообщил, что Китай создает «всё, от реверсивных глушителей нашей системы GPS, которая обеспечивает точную навигацию и синхронизацию, до глушителей спутников связи». Кроме того, у китайцев есть ракеты, которые они могут запускать с земли и уничтожать спутники. Генерал убеждён, что эти технологии могут использоваться Китаем в любом потенциальном конфликте.

Журналисты напомнили, что отношения между США и Китаем испортились во время президентства Дональда Трампа. Космические силы, самое молодое подразделение вооружённых сил США, были сформированы как раз под его руководством.