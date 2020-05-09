В США заявили о пользе отказа от новых вооружений для России

Биллингсли заявил, что США не собираются «ничего допускать, чтобы включить или исключить (прим. из договора) эти (прим. новые российские) системы вооружений». Чиновник сказал, что России просто надо отказаться от пяти новых программ вооружения. ТАСС отмечает, что речь идёт о ракетных комплексах «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», системе «Посейдон» и крылатой ракете с ядерным двигателем «Буревестник».

Биллингсли также отметил, что российская экономика и без того сильно пострадала от вспышки коронавирусной инфекции, и потому «тратить больше на оружие похоже на выбрасывание денег на ветер». То есть отказ от новых вооружений может даже оказаться полезным для России.