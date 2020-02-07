В США заявили о потенциальной возможности Китая отключать страны от интернета

«Если промышленный интернет станет зависимым от китайских технологий, Китай получит возможность отключать целые страны от оборудования, необходимого для их потребителей и индустрии», — отметил Барр.

По его мнению, США необходимо задуматься о партнёрстве с технологическими компаниями из союзных стран. Это позволит избежать угрозы доминирования Китая в технологии 5G. Среди компаний, которые могут соревноваться с Huawei, Барр назвал финскую Nokia и шведскую Ericsson.

Генпрокурор также признал, что Вашингтон отстаёт от Пекина в области сетей пятого поколения. Однако заявил, что Китай просто крадёт технологии США и других стран.