В США заявили о сговоре Facebook с Трампом

Об этом Сорос заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, между «Трампом и Facebook идёт некая неофициальная операция взаимной поддержки». Компания со своей стороны якобы будет работать над тем, чтобы Трамп снова стал президентом, а том, в свою очередь, будет защищать Facebook. Из-за этого Сорос испытывает беспокойство по поводу выборов 2020 года.

Миллиардер уверен, что Facebook ничто не помешает распространять дезинформацию, потому что компании важна только прибыль. Стоит отметить, что Сорос не предоставил никаких доказательств в поддержку своей точки зрения. В Facebook обвинения уже отвергли.