В США заявили об отсутствии боевого потенциала у новейшей российской военной техники

Так считает бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс. Он пишет, что России достаточно лишь говорить о современном вооружении, но в реальности не производить его. Ведь страна не способна финансировать массовое производство новой военной техники. Россия якобы продолжает развивать современные системы отчасти потому, что одних только разговоров о наличии военного потенциала достаточно, чтобы СМИ ставили страну в один ряд с более грозными державами — США или Китаем.

Бывший американский военнослужащий отметил, что такая репутация России способствует продажам её вооружений на мировом рынке.