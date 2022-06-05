В США зоомагазинам запретили продавать собак, котов и кроликов

Законопроект, принятый законодательным органом на этой неделе, в основном направлен на борьбу с крупномасштабными фабриками по разведению животных. Однако законопроект не направлен непосредственно против этих предприятий - многие из них существуют за пределами Нью-Йорка и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию штата Нью-Йорк. Вместо этого, по словам защитников животных и законодателей он направлен на зоомагазины, которые берут своих питомцев из таких мест.

“Сейчас щенячьи фабрики за пределами штата поставляют своих щенков через посредников в зоомагазины Нью-Йорка, где они продаются как здоровые щенки от ответственных заводчиков”, - сказала Морин Линехан, представитель Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными HuffPost.