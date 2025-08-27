Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2025, 19:30
1 мин.

В Ставрополе создали прочный дрон с ИИ-модулем для обучения студентов

На что он способен
Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали противоударный учебный беспилотник с ИИ-модулем. Дрон весит всего 1,2 кг и выдерживает падения с высоты до 30 метров.
© Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян / ТАСС

Особенность устройства — встроенный искусственный интеллект, который в реальном времени оценивает действия оператора и помогает понять уровень его подготовки. С помощью дрона студенты могут отрабатывать навыки пилотирования, программирования автономных полётов и обработки данных с датчиков.

Система управления дрона полностью повторяет стандартные FPV-квадрокоптеры, что делает обучение максимально реалистичным. Разработка уже найдёт применение в Академии беспилотных технологий, учебных центрах, школах для будущих операторов и даже в МЧС для тренировки пилотов в сложных условиях. Любители дронов тоже смогут безопасно осваивать FPV-пилотирование.

В ближайшее время инженеры планируют улучшить систему автономного полёта и расширить возможности ИИ-модуля.