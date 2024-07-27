В Steam появилась отечественная инди-игра «Древние Русы»

Российская инди-студия Honor Games анонсировала выход своей новой приключенческой RPG «Древние Русы» в раннем доступе на Steam. Вдохновлённая славянскими мифами, игра позволяет стать воином, который отправляется в путешествие, чтобы очистить землю от нечисти. Ваш герой может выбрать, стать богатырём или волхвом.

В игре встретите известных персонажей из славянских сказаний, таких как Баба-Яга, Кощей и Полкан. Вас ждут множество заданий, разные биомы и подземелья с сокровищами. Также предусмотрены активности, такие как верховая езда, строительство, рыбалка, карточная игра «Кощуны», кулачные бои и стрельба из лука. Озвучкой проекта занимается студия GamesVoice.

На данный момент доступна только первая глава игры, прохождение которой займёт от 8 до 15 часов. Полный релиз «Древних Русов» ожидается в следующем году. Сейчас игру можно приобрести в Steam за 296 рублей со скидкой.