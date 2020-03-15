В Steam резко начали дорожать смайлики с туалетной бумагой

Сегодня, 15 марта, пиковый онлайн в Steam составил 19 млн и 728 тысяч пользователей. Вчера мы также писали, что наибольшее число игроков онлайн было зарегистрировано в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Ещё один интересный эффект, который наблюдается сейчас в Steam, связан с продажей смайликов. Дело в том, что жители многих крупных городов мира стали массово скупать в магазинах туалетную бумагу. На фоне этой истории смайлик с туалетной бумагой в Steam стал дорожать. За последние несколько дней он вырос с 20 рублей до 160.