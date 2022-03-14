В столице России отменили масочный режим

Как написал Собянин, «стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение». Помимо отмены масочного режима прекратили действовать обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.

По словам Собянина, это решение поддержит бизнес, «испытывающий и без того серьёзное санкционное давление».

Согласно официальной статистике, в Москве по состоянию на 14 марта было проведено 169 госпитализаций и зафиксировано 44 смерти от COVID-19.