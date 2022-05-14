В стране с легализованным биткойном случился всплеск насилия на фоне криптовалютного «шторма»

Президент Сальвадора Найиб Букеле не смог посетить большую криптоконференцию из-за того, что в стране произошёл крупнейший всплеск убийств с 1992 года (тогда Сальвадор был втянут в гражданскую войну). При этом Букеле принял, как пишут журналисты, «драконовские меры», чтобы подавить беспорядки. Например, были угрозы в адрес журналистов, публиковавших заявления банд.

Сказать, что именно скачки в курсе биткойна повлияли на всплеск насилия в Сальвадоре, нельзя. Однако эта ситуация определённо не помогло региону, известному своей социально-экономической нестабильностью. Оппозиция в Сальвадоре отмечает, что «философия биткойна — это свобода, но в Сальвадоре эксперимент с биткойном является частью авторитарного проекта, и это непоследовательно».