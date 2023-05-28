В своем глазу и бревна не видит: США отказались мириться с запретом в Китае американских микросхем

В своем глазу и бревна не видит: США отказались мириться с запретом в Китае американских микросхемПоследствия определенно будут
США отказываются мириться с запретом Китая на использование американских полупроводников Micron Technology в ключевых отраслях промышленности, заявила министр торговли США Джина Раймондо. Ее слова передает Bloomberg.
Фото: Ferra.ru
Раймондо подчеркнула, что Соединенные Штаты рассматривают эти меры как экономическое принуждение и не желают их терпеть.
Недавно Китай запретил национальным операторам критической информационной инфраструктуры приобретать продукцию Micron Technology и инициировал проверки производителя чипов в связи с потенциальными угрозами национальной безопасности.
Ранее Соединенные Штаты ввели ряд санкций, включая ограничения в отношении китайских производителей микросхем. Эти санкции включают запрет на поставку современного оборудования для производства чипов компании SMIC, крупнейшему китайскому производителю микросхем. Ограничения также распространяются на поставщиков, использующих американские технологии, и даже основной поставщик такого оборудования, голландская компания ASML, сначала сопротивлялась давлению США, но в итоге изменила свою позицию и тоже ввела ограничения.
Продолжающаяся напряженность между США и Китаем в полупроводниковой промышленности определенно будет иметь далеко идущие последствия для обеих стран. Вот только в каком ключе – еще неизвестно.