В своем глазу и бревна не видит: США отказались мириться с запретом в Китае американских микросхем

Раймондо подчеркнула, что Соединенные Штаты рассматривают эти меры как экономическое принуждение и не желают их терпеть.

Недавно Китай запретил национальным операторам критической информационной инфраструктуры приобретать продукцию Micron Technology и инициировал проверки производителя чипов в связи с потенциальными угрозами национальной безопасности.

Ранее Соединенные Штаты ввели ряд санкций, включая ограничения в отношении китайских производителей микросхем. Эти санкции включают запрет на поставку современного оборудования для производства чипов компании SMIC, крупнейшему китайскому производителю микросхем. Ограничения также распространяются на поставщиков, использующих американские технологии, и даже основной поставщик такого оборудования, голландская компания ASML, сначала сопротивлялась давлению США, но в итоге изменила свою позицию и тоже ввела ограничения.

Продолжающаяся напряженность между США и Китаем в полупроводниковой промышленности определенно будет иметь далеко идущие последствия для обеих стран. Вот только в каком ключе – еще неизвестно.