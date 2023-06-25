В свои 20 лет британец взломал Twitter и украл $794 000. Но его поймали

В результате взлома был получен несанкционированный доступ к бэкенду Twitter, что привело к компрометации аккаунтов таких известных личностей, как Илон Маск, Билл Гейтс, Барак Обама и др. О'Коннеру и его сообщникам удалось получить 794 000 долларов с помощью криптовалютной аферы. Похищенные средства были затем отмыты с помощью различных переводов и транзакций, часть из которых была обменена на биткоин.

В дополнение к тюремному заключению О'Коннер должен будет конфисковать похищенную сумму.

Ранее в этом году предполагаемый организатор взлома, Грэм Иван Кларк, получил трехлетний тюремный срок после признания вины.