В свои 20 лет британец взломал Twitter и украл $794 000. Но его поймали

В свои 20 лет британец взломал Twitter и украл $794 000. Но его поймалиИ приговорили к пяти годам лишения свободы
Джозеф Джеймс О'Коннер, также известный как PlugwalkJoe, был приговорен к пяти годам тюрьмы за участие во взломе Twitter, произошедшем в 2020 году. 24-летний парень признал себя виновным в многочисленных киберпреступлениях, включая атаку с подменой SIM-карт, направленную на аккаунт TikTok с миллионами подписчиков.
Фото: Ferra.ru
В результате взлома был получен несанкционированный доступ к бэкенду Twitter, что привело к компрометации аккаунтов таких известных личностей, как Илон Маск, Билл Гейтс, Барак Обама и др. О'Коннеру и его сообщникам удалось получить 794 000 долларов с помощью криптовалютной аферы. Похищенные средства были затем отмыты с помощью различных переводов и транзакций, часть из которых была обменена на биткоин.
В дополнение к тюремному заключению О'Коннер должен будет конфисковать похищенную сумму.
Ранее в этом году предполагаемый организатор взлома, Грэм Иван Кларк, получил трехлетний тюремный срок после признания вины.