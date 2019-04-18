В Таджикистане подорожал интернет, чтобы пользователи не портили зрение

С сегодняшнего дня стоимость сотовой связи и интернета в Таджикистане увеличилась почти в два раза. Раньше гигабайт трафика стоил около $3,5, а теперь — $6,7.

Служба связи страны объяснила, что повышением цен власти пытаются добиться уменьшения вреда от постоянного использования интернета для граждан. «Меньше будут играть и портить своё зрение, будут беречь своё здоровье», — прокомментировал заместитель председателя Службы.

Кроме того, чиновники надеются, что из-за дорогого интернета люди станут больше читать книги и общаться друг с другом.