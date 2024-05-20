В Тайване испугались возможных хакерских атак во время инаугурации

Опубликовано 20 мая 2024, 04:30
1 мин.
В Тайване испугались возможных хакерских атак во время инаугурацииУже сегодня
Опасения по поводу возможных хакерских атак усиливаются по мере того, как Тайвань готовится к инаугурации избранного президента Лай Чинг-те в понедельник, 19 мая, пишут СМИ. Шэнь По-ян, депутат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) и специалист по обороне, высказал свои опасения агентству dpa, предвидя атаки на инфраструктуру Тайваня к 20 мая.
Вспоминая прошлые инциденты, Шэнь отметил, что во время визита Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года хакеры манипулировали цифровыми табло в круглосуточных магазинах и на железнодорожной станции, чтобы отобразить сообщения против Пелоси.
Шэнь, основатель Академии Кума, которая обучает население гражданской обороне, подчеркнул важность укрепления кибербезопасности для защиты от потенциальной дезинформации и кибератак. Он предупредил о возможных фальсифицированных видеороликах, направленных на «дискредитацию нового президента».
Другие тайваньские политики поддержали эти опасения, подчеркнув необходимость защиты информационного пространства Тайваня.