В танк из электрокара: Tesla Model 3 модифицировали

Вчера в 22:26
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В танк из электрокара: Tesla Model 3 модифицировалиВыглядит экстравагантно
Энтузиасты решили превратить Tesla Model 3 в танк с гигантскими гусеницами. Получился 6-тонный электрический внедорожник.
Сообщается, что на сборку «монстра» ушло четыре недели, и большая часть этого времени была потрачена на создание гусениц с использованием 1,3-тонных цепей. Зато благодаря этому Tesla Model 3 теперь может преодолевать пересечённую местность.
Ютубер также установил спереди на переделанный автомобиль лебёдку грузоподъёмностью 6 тонн на случай, если гусеницы где-нибудь застрянут.
Ранее другая группа энтузиастов из Австралии установила на автомобиль Tesla напечатанные на 3D-принтере солнечные панели. Они планировали проехать на таком модифицированном транспортном средстве 15 тысяч километров. Все солнечные панели были созданы из ламинированного ПЭТ-пластика.