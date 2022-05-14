В танк из электрокара: Tesla Model 3 модифицировали

Ютубер также установил спереди на переделанный автомобиль лебёдку грузоподъёмностью 6 тонн на случай, если гусеницы где-нибудь застрянут.

Ранее другая группа энтузиастов из Австралии установила на автомобиль Tesla напечатанные на 3D-принтере солнечные панели. Они планировали проехать на таком модифицированном транспортном средстве 15 тысяч километров. Все солнечные панели были созданы из ламинированного ПЭТ-пластика.