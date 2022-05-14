Наука и технологии
Вчера в 22:26
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В танк из электрокара: Tesla Model 3 модифицировали

Выглядит экстравагантно
Энтузиасты решили превратить Tesla Model 3 в танк с гигантскими гусеницами. Получился 6-тонный электрический внедорожник.
В танк из электрокара: Tesla Model 3 модифицировали

Сообщается, что на сборку «монстра» ушло четыре недели, и большая часть этого времени была потрачена на создание гусениц с использованием 1,3-тонных цепей. Зато благодаря этому Tesla Model 3 теперь может преодолевать пересечённую местность.

В танк из электрокара: Tesla Model 3 модифицировали

Ютубер также установил спереди на переделанный автомобиль лебёдку грузоподъёмностью 6 тонн на случай, если гусеницы где-нибудь застрянут.

Ранее другая группа энтузиастов из Австралии установила на автомобиль Tesla напечатанные на 3D-принтере солнечные панели. Они планировали проехать на таком модифицированном транспортном средстве 15 тысяч километров. Все солнечные панели были созданы из ламинированного ПЭТ-пластика.

Источник:Electrek
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#Tesla Model 3
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