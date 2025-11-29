В течение 5 лет человекоподобные роботы начнут массово работать на заводах Xiaomi

Опубликовано 29 ноября 2025, 22:301 мин.
В течение 5 лет человекоподобные роботы начнут массово работать на заводах XiaomiГлавное, чтобы рынок не «перегрелся»
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что в ближайшие пять лет человекоподобные роботы будут массово использоваться на заводах компании. Это станет первым шагом перед их переходом в сферу домашних устройств.
В интервью Лэй Цзюнь подчеркнул, что ИИ глубоко меняет традиционное производство. В качестве примера он привел завод Xiaomi по производству автомобилей, где ИИ проверяет детали за 2 секунды, что в 10 раз быстрее и в 5 раз точнее, чем это делает человек.
Лэй Цзюнь также добавил, что для успеха в этой области компаниям необходимо сотрудничать с «сильными партнерами», поскольку одна фирма не может охватить все этапы сложного процесса.
Что касается будущего, то после заводов человекоподобные роботы, по прогнозам предпринимателя, получат широкое распространение в качестве домашних устройств, где потенциальный рынок для них «еще больше».