В Техасе сошел с рельсов поезд с потенциально опасными веществами

Опубликовано 13 августа 2025, 16:301 мин.
В Техасе сошел с рельсов поезд с потенциально опасными веществамиИнформацию не раскрывают
12 августа в центральной части Техаса сошел с рельсов поезд, в котором находились несколько вагонов с возможными опасными веществами, пишут СМИ. Инцидент произошел около 14:00 местного времени.
В аварии пострадало около 35 вагонов Union Pacific Railroad. На месте работали спасатели, включая специалистов по опасным материалам Union Pacific и пожарных из округа Пало-Пинто. Официально подтверждено, что утечек опасных веществ нет, ведутся работы по уборке. Но при этом не сообщается, что именно перевозилось в поезде. Ранее местные власти призвали жителей избегать района из-за «потенциально опасной ситуации».
Все сотрудники поезда учтены, пострадавших нет. Пожарные тушат небольшие возгорания травы, возникшие из-за крушения. Жилые дома не были в опасности, эвакуация не проводилась.