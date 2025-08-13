В Техасе сошел с рельсов поезд с потенциально опасными веществами

В аварии пострадало около 35 вагонов Union Pacific Railroad. На месте работали спасатели, включая специалистов по опасным материалам Union Pacific и пожарных из округа Пало-Пинто. Официально подтверждено, что утечек опасных веществ нет, ведутся работы по уборке. Но при этом не сообщается, что именно перевозилось в поезде. Ранее местные власти призвали жителей избегать района из-за «потенциально опасной ситуации».

Все сотрудники поезда учтены, пострадавших нет. Пожарные тушат небольшие возгорания травы, возникшие из-за крушения. Жилые дома не были в опасности, эвакуация не проводилась.