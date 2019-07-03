В технологию распознавания лиц для платежей добавят фильтры красоты

О новинке Alipay написала в соцсети Weibo. Согласно заявлению, компания сделает внешность клиентов при распознавании лица красивее, чем это могут бьюти-фильтры в камерах смартфонов. В течение недели эта опция появится в платёжных решениях Alipay в магазинах.

Компания добавила «бьюти-фильтр», чтобы удовлетворить многочисленные жалобы пользователей на то, что технология распознавания лица делает его некрасивым. Так, например, согласно опросу портала Sina Technology, больше 60% китайцев считают, что выглядят уродливо на экранах устройств, считывающих их биометрические данные во время оплаты. И показ такого лица на большом экране в магазине может стать проблемой для мнительных людей, озабоченных внешностью.