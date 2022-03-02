В теле человека обнаружили механизмы борьбы с раковыми клетками

Доктор Карла Ли, клинический исследователь из Королевского колледжа Лондона и первый автор исследования, заявила, что предварительные исследования на ограниченном числе пациентов позволили предположить, что микробиом кишечника, являясь регулятором иммунной системы, играет определенную роль в ответе каждого пациента на иммунотерапию рака, и особенно в случае меланомы.

Исследование объединило самую большую когорту пациентов с меланомой и образцы их микробиома кишечника из пяти клинических центров в Великобритании, Нидерландах и Испании. Ученые провели масштабное метагеномное исследование - секвенирование микробиома кишечника - чтобы выяснить, существует ли ассоциация между составом и функцией микробиома кишечника и ответом на иммунотерапию.

Результаты подтвердили сложную ассоциацию, поскольку она включает различные виды бактерий в разных когортах пациентов. Присутствие трех видов бактерий (Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia spp. и Akkermansia muciniphila), по-видимому, связано с лучшим иммунным ответом.

Соавтор исследования профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона сказал: “Конечная цель - определить, какие именно особенности микробиома непосредственно влияют на клинические преимущества иммунотерапии, чтобы использовать эти особенности в новых персонализированных подходах для поддержки иммунотерапии рака.”