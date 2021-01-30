В Telegram нашли канал со сливами данных российских силовиков

Об этом пишет «Коммерсант». Издание сообщает, что на канал сейчас подписаны около 9 тысяч человек. Там публикуются имена силовиков, фотографии, телефоны, ссылки на страницы в соцсетях и даже информация об их родственниках. Любой может анонимно загрузить данные в канал.

«Коммерсант» напоминает, что ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому данные силовиков можно будет скрывать. Эксперты считают, что публикация персональных данных граждан вне зависимости от их профессии недопустима и незаконна.

Источник в силовых структурах уточнил, что вычислить владельцев канала в Telegram крайне сложно. По его словам, при взаимодействии с мессенджером «есть сложности».