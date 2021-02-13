В Telegram слили личные данные предполагаемых сторонников Навального

Как пишут журналисты, файл опубликовали в Telegram-каналах, специализирующихся на утечках данных. На слив обратили внимание в Telegram-канале in4security. Файл носит название «ФБК.txt» (по требованию Роскомнадзора указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом», а Навальный является учредителем Фонда). Упоминаемые в нём люди имеют профили во «ВКонтакте» и фигурируют в списке под теми же именами, что в соцсети. Некоторые из них участники оппозиционных пабликов, другие — задержанные в ходе протестных акций.

«Коммерсант» пишет, что в файле есть и члены штабов Навального. Предполагается, что базу данных собрали по открытым источникам. Подтвердить подлинность всей собранной в файле информации пока нельзя.