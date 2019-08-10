В Telegram «слили» персональные данные российских оппозиционеров и журналистов

Как пишут авторы канала, базу они получили из чата «Команды Навального». Согласно опубликованному скриншоту (подлинность которого «Команда Навального» опровергает), участники чата делились базой данных друг с другом для «таргета». «Медиазона» сообщает, что в файле находились данные (адреса, телефоны и паспортные данные) отклонённых кандидатов в Мосгордуму, сотрудников канала «Навальный LIVE», людей, задержанных на недавних акциях протеста в Москве, а также журналистов многих изданий.

При этом «Медуза» отмечает, что создателем файла стало «ГУ МВД России по г. Москве».

На момент публикации новости базу данных удалила администрация Telegram, если верить словам адвоката правозащитной группы «Агора».