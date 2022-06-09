В телескоп NASA за $10 млрд прилетел микроастеорид

Даже крошечные частицы космического мусора могут повредить космический аппарат, если они движутся с большой скоростью, а первичное зеркало "Джеймса Уэбба" размером с теннисный корт представляет собой довольно крупную мишень. Поэтому во время проектирования и строительства телескопа было проведено обширное моделирование и тестирование ударов, чтобы убедиться, что он сможет выдержать ожидаемую “бомбардировку” мусором в течение всего срока службы.

В период с 23 по 25 мая “Джеймс Уэбб” получил удар по одному из сегментов зеркала, который оказался сильнее, чем было предусмотрено. В настоящее время проводятся анализ и измерения для оценки ущерба и того, как он может повлиять на научную миссию.