В TikTok появились встроенные функции монтажа видео

TikTok — это соцсеть, упор в которой в первую очередь делается на видеоряд. Поэтому подобные опции редактирования видео более чем уместны на площадке.

Как объявила TikTok на своём официальном сайте, новая функция называется Adjust Clips. Она предназначена для тех, кто не может снять свою историю одним дублем. Инструмент предлагает пользователям записать несколько разных роликов, а затем определить их последовательность в едином видео. То есть провести простейший монтаж.

Стоит отметить, что за последний год TikTok существенно выросла в России. Ежемесячное количество активных пользователей увеличилось до 18 млн, по последним данным.