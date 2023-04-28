В Токио в 20 раз больше точек Wi-Fi, чем нужно

В Токио в 20 раз больше точек Wi-Fi, чем нужноНо «проблема» их нехватки все равно есть
В Токио насчитывается пять миллионов точек доступа Wi-Fi (что в 20 раз больше, чем нужно городу), но большинство из них предназначены для частного использования. Об этом сообщает The Register со ссылкой на японского технологического гиганта NTT.
Компания предлагает совместно использовать парк оборудования, чтобы удовлетворить растущий спрос на беспроводную связь без установки дополнительного оборудования. NTT даже успешно протестировала совместное использование сети с помощью схемы, которая спрашивает операторов точек доступа Wi-Fi или других соединений, готовы ли они поделиться своей пропускной способностью и позволить случайным людям подключаться. Оператор точки доступа Wi-Fi получает деньги, а пользователь - подключение.
По оценкам NTT, если эта система будет масштабироваться, Токио не потребуется добавлять больше точек доступа Wi-Fi или частных ячеек 5G, даже если спрос на связь будет расти.
Компания также предполагает, что это позволит масштабировать сети, не требуя соразмерного увеличения потребления энергии, освобождая спектр для других целей.
В случае успеха инициативы этот подход может быть повторен в других городах с большим количеством существующих точек доступа Wi-Fi.