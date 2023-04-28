В Токио в 20 раз больше точек Wi-Fi, чем нужно

Компания предлагает совместно использовать парк оборудования, чтобы удовлетворить растущий спрос на беспроводную связь без установки дополнительного оборудования. NTT даже успешно протестировала совместное использование сети с помощью схемы, которая спрашивает операторов точек доступа Wi-Fi или других соединений, готовы ли они поделиться своей пропускной способностью и позволить случайным людям подключаться. Оператор точки доступа Wi-Fi получает деньги, а пользователь - подключение.

По оценкам NTT, если эта система будет масштабироваться, Токио не потребуется добавлять больше точек доступа Wi-Fi или частных ячеек 5G, даже если спрос на связь будет расти.

Компания также предполагает, что это позволит масштабировать сети, не требуя соразмерного увеличения потребления энергии, освобождая спектр для других целей.

В случае успеха инициативы этот подход может быть повторен в других городах с большим количеством существующих точек доступа Wi-Fi.