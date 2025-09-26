В Томске создали крупнейший в России 3D-принтер

Ранее «Фабметалл» и подразделение «Росатом. Аддитивные технологии» договорились о создании совместного предприятия на территории ОЭЗ «Томск». Соглашение было подписано на ПМЭФ-2025. В рамках проекта планируется построить почти 10 тыс. кв. м производственно-административных помещений на Южной площадке.

Новый принтер и совместное предприятие позволят расширить возможности в производстве крупных и сложных металлических деталей с использованием передовых аддитивных технологий, что важно для космической, энергетической и оборонной отраслей.