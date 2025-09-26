В Томске создали крупнейший в России 3D-принтер

Опубликовано 26 сентября 2025, 18:001 мин.
В Томске создали крупнейший в России 3D-принтерДля печати крупных металлических деталей
«Фабметалл», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск», разработала 3D-принтер с рабочим полем 2 метра — это самый большой принтер в России, пишет ТАСС. Принтер использует технологию EBAM (электронно-лучевое выращивание проволокой), которая позволяет создавать крупногабаритные металлические детали сложной формы. Первым заказчиком оборудования стала корпорация «Росатом».
Ранее «Фабметалл» и подразделение «Росатом. Аддитивные технологии» договорились о создании совместного предприятия на территории ОЭЗ «Томск». Соглашение было подписано на ПМЭФ-2025. В рамках проекта планируется построить почти 10 тыс. кв. м производственно-административных помещений на Южной площадке.
Новый принтер и совместное предприятие позволят расширить возможности в производстве крупных и сложных металлических деталей с использованием передовых аддитивных технологий, что важно для космической, энергетической и оборонной отраслей.