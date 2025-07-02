В Томске создали первый в мире рентген-сканер для контейнеров с ядерными отходами

Новая технология позволяет за пару часов получить точные данные о содержимом контейнера, что значительно повышает безопасность работы с опасными материалами и снижает затраты. Сейчас для проверки состава отходов часто приходится вскрывать упаковку. Это занимает много времени и создаёт дополнительный радиоактивный мусор.

Сканер работает на основе бетатрона — уникального источника рентгеновского излучения. Принцип похож на досмотровые системы в аэропортах: излучение проходит через контейнер и создаёт изображение, на котором разными цветами показываются металл, пластик, жидкости и органика.

Все процессы управляются дистанционно, что защищает оператора. Проверка одного контейнера занимает меньше двух часов, что позволяет проводить до пяти сканирований за смену.