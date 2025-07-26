В Томске выпустили первую пробную партию российского электролита

Опубликовано 26 июля 2025, 19:241 мин.
В Томске выпустили первую пробную партию российского электролитаДля суперконденсаторов
В Томске учёные из Инжинирингового химико-технологического центра при ТГУ получили первую пробную партию российского электролита. Это важный шаг в создании отечественных суперконденсаторов — устройств, которые быстро накапливают и отдают энергию.
Разработка прошла при поддержке Фонда перспективных исследований. По словам директора ИХТЦ Алексея Князева, уже получены первые килограммы вещества, и скоро начнутся испытания его чистоты и эффективности. Предварительно российский электролит может оказаться даже качественнее импортных аналогов.
Проект по производству электролита в Томске стал частью большого федерального проекта по созданию суперконденсаторов, которым занимается компания «Элеконд» в Удмуртии. Производство в Томске было официально запущено в мае 2025 года в рамках форума U-NOVUS.
Создание собственного электролита поможет России меньше зависеть от зарубежных поставок и развивать свои технологии в энергетике и электронике.