В Томске выпустили первую пробную партию российского электролита

Разработка прошла при поддержке Фонда перспективных исследований. По словам директора ИХТЦ Алексея Князева, уже получены первые килограммы вещества, и скоро начнутся испытания его чистоты и эффективности. Предварительно российский электролит может оказаться даже качественнее импортных аналогов.

Проект по производству электролита в Томске стал частью большого федерального проекта по созданию суперконденсаторов, которым занимается компания «Элеконд» в Удмуртии. Производство в Томске было официально запущено в мае 2025 года в рамках форума U-NOVUS.

Создание собственного электролита поможет России меньше зависеть от зарубежных поставок и развивать свои технологии в энергетике и электронике.