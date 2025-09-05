В Томске запустят акселератор по ИТ и беспилотникам для студентов

В рамках акселераторов студенты ТГУ за год обучения смогут освоить предпринимательские навыки и создать минимум 60 стартап-проектов, которые при успешной реализации могут получить гранты или инвестиции. Программы поддерживаются промышленными партнерами, среди которых «ТопТех», «Северсталь», «ЛЭМЗ-Т», НПЦ «БАС», «ИХТЦ» и другие.

Участвовать могут студенты всех курсов и специальностей. Программа включает интенсивное обучение: анализ рынка, разработку прототипов, создание бизнес-моделей и знакомство с опытом успешных предпринимателей. Важная часть курса — работа над проектами: по каждой программе планируется не менее 30 стартапов.