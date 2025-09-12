В Томской области впервые описали редкий «желейный» гриб

В Томской области впервые описали редкий «желейный» грибЕсть его не надо
Исследование 2025 года подтвердило, что гриб является микоризником — он образует симбиоз с корнями деревьев, помогая им усваивать питательные вещества и получая взамен углеводы. Эксперты отмечают, что гельвеллосебацина необычна по форме и прозрачности, а её нахождение в четырёх местах в окрестностях Томска и Северска свидетельствует об успешной адаптации вида к местным экосистемам.
Для России это первые коллекционные находки гриба с подтверждённой идентификацией по макро‑ и микропризнакам. Ранее вид фиксировался только по ДНК подземной эктомикоризы липы.
Помимо гельвеллосебацины, в последние годы ТГУ обнаружил другие редкие виды, включая энтонему киноварно-красную, моховик буйволиный, псевдоплектанию сфагнолюбивую и гебелому сахарную. Учёные связывают появление южных видов с потеплением зим в Сибири и высокой адаптивностью грибов.