В Томской области впервые описали редкий «желейный» гриб

Для России это первые коллекционные находки гриба с подтверждённой идентификацией по макро‑ и микропризнакам. Ранее вид фиксировался только по ДНК подземной эктомикоризы липы.

Помимо гельвеллосебацины, в последние годы ТГУ обнаружил другие редкие виды, включая энтонему киноварно-красную, моховик буйволиный, псевдоплектанию сфагнолюбивую и гебелому сахарную. Учёные связывают появление южных видов с потеплением зим в Сибири и высокой адаптивностью грибов.