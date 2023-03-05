В туалетной бумаге обнаружили токсичные «вечные» химикаты

Некоторые исследования связывают высокие уровни потребления ПФАС с повышенным уровнем холестерина и артериального давления, повышенным риском рака почек или яичек, снижением реакции на вакцину у детей и др.

Теперь же учёные обнаружили, что особый тип «вечных» химикатов широко распространён как в сточных водах, так и в туалетной бумаге. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и другие регулирующие органы предупредили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько серьёзно загрязнение ПФАС на самом деле, и как лучше с ним справиться.