В туннелях Илона Маска для электромобилей будут пробки

Единственный туннель для электромобилей, который используется в настоящее время, находится в Лас-Вегасе. Но он значительно отличается от первоначального плана. Во-первых, туннель довольно короткий — 2,7 км. Во-вторых, все 62 автомобиля Tesla Model 3, которые ездят там, управляются людьми (а должны были быть беспилотными). Что ещё хуже, электрокары могут развивать максимальную скорость только 56 км/ч. А значит преимущество туннелей становится непонятным.

В сети появилось видео, демонстрирующее, как могут выглядеть пробки там. Авторы отметили, что боятся представить, что будет в случае, если в таком туннеле загорится один автомобиль.