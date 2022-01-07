В туннелях Илона Маска для электромобилей будут пробки

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В туннелях Илона Маска для электромобилей будут пробкиА ведь это должен был быть скоростной способ передвижения
У Илона Маска помимо Tesla и SpaceX есть ещё одна компания — Boring Company. Она занимается рытьём туннелей для электрокаров Tesla. Как оказалось, у её текущих проектов есть недостатки.
Единственный туннель для электромобилей, который используется в настоящее время, находится в Лас-Вегасе. Но он значительно отличается от первоначального плана. Во-первых, туннель довольно короткий — 2,7 км. Во-вторых, все 62 автомобиля Tesla Model 3, которые ездят там, управляются людьми (а должны были быть беспилотными). Что ещё хуже, электрокары могут развивать максимальную скорость только 56 км/ч. А значит преимущество туннелей становится непонятным.
В сети появилось видео, демонстрирующее, как могут выглядеть пробки там. Авторы отметили, что боятся представить, что будет в случае, если в таком туннеле загорится один автомобиль.
Источник: autoevolution