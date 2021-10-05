В Турции испытали мини-ракету для квадрокоптеров

В Турции испытали мини-ракету для квадрокоптеровОна подойдёт для боя в городских условиях
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира. Он рассказал, что малогабаритный боеприпас создала компания Roketsan. Его можно применять как пехотное оружие и вводить в арсенал беспилотных машин. Показаны были и кадры с испытаний мини-ракеты. На них квадрокоптер с пусковой установкой успешно поразил наземную цель.
Мини-ракета назвала в честь турецкого лучника Мете Газоза, завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Её калибр составляет 40 миллиметров. В первую очередь боеприпас пригодится для боя в городских условиях. METE способна поражать лёгкие укрепления, транспорт и живую силу противника на расстоянии до одной тысячи метров. Для наведение на цель используется лазерный луч.