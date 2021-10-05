В Турции испытали мини-ракету для квадрокоптеров

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира. Он рассказал, что малогабаритный боеприпас создала компания Roketsan. Его можно применять как пехотное оружие и вводить в арсенал беспилотных машин. Показаны были и кадры с испытаний мини-ракеты. На них квадрокоптер с пусковой установкой успешно поразил наземную цель.