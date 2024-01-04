В Турции появился радиационный туман: что говорят эксперты

В течение нескольких дней густой туман застилает многие регионы Турции, особенно восточную и юго-восточную Анатолию. В Турции, находящейся под влиянием высокого атмосферного давления, возникновение радиационного тумана усилилось.

Предупреждая водителей о возможных сбоях в работе наземного, воздушного и морского транспорта в туманную погоду, метеоролиги заявили: «Поскольку Турция находится под влиянием высокого давления, особенно в местах, где нет дождей, дует легкий ветер, а поверхность земли и воздух вблизи поверхности охлаждаются из-за ясного неба ночью. Это создает инвертированное распределение температуры. Другими словами, на нижних уровнях погода холодная, а с высотой температура повышается. Если охлаждение достигает точки росы воздуха, возникает туман. В метеорологии мы называем это радиационным туманом».