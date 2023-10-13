В Турции прошли успешные испытания палубного дрона Bayraktar TB3

Для возможности базирования на кораблях БПЛА получил складывающееся крыло. Прошедшие испытания были посвящены проверке работоспособности двигателей Bayraktar TB3 и оборудования при наземном движении.

Вероятнее всего, эти БПЛА войдут в состав авиагруппы перспективного универсального десантного корабля Anadolu турецких ВМС.