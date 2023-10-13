Наука и технологии
18:51, 13 октября 2023
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В Турции прошли успешные испытания палубного дрона Bayraktar TB3

БПЛА войдёт в состав турецкого флота

Турецкая компания Baykar в соцсети Х сообщила об успешном завершении очередного этапа испытаний палубного разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar TB3, предназначенного для взлёта и посадки на корабли с короткой взлётно-посадочной полосой.

В Турции прошли успешные испытания палубного дрона Bayraktar TB3

© Baykar

Для возможности базирования на кораблях БПЛА получил складывающееся крыло. Прошедшие испытания были посвящены проверке работоспособности двигателей Bayraktar TB3 и оборудования при наземном движении.

Вероятнее всего, эти БПЛА войдут в состав авиагруппы перспективного универсального десантного корабля Anadolu турецких ВМС.

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