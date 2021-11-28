В Турции раскрыли уязвимость российских танков Т-72

Отмечается, что в конфликтах в Сирии, Ливии и Карабахе танк не устоял перед турецкой ракетой с лазерным наведением MAM-L. Её на боевую машину сбрасывали ударные беспилотники ANKA и Bayraktar TB2. Утверждается, что MAM-L стала «убийцей» более сотни Т-72.

Автор текста заявил, что Россия принимает некоторые пассивные меры, чтобы защитить танки от этих угроз. Так машины получают усиленную защиту башни сверху. Решётки прозвали скворечником. Однако сказать, насколько эффективным будет это решение, нельзя.

Недавно в США тоже заявили о модернизации танков Т-72 и Т-80 для защиты от барражирующих боеприпасов и БПЛА.