В Турции впервые запустили ракеты с российских С-400

Журналисты пишут об этом, ссылаясь на военно-дипломатический источник. ЗРС проверили на учениях на севере страны в районе города Синоп. Всего было запущено три ракеты. Все они успешно поразили цели.

ТАСС отмечает, что ранее Управление океанографии Военно-морских сил (ВМС) Турции сообщало о планах провести стрельбы на учениях 16-17 октября.

Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку систем С-400 последней в 2017 году. Данное решение Анкары вызвало негативную реакцию у США. Турцию исключили из американской программы производства истребителей F-35. Также США угрожают Турции введением санкций.