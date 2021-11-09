В Турции выпустят мини-танки

Наука и технологии
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В Турции выпустят мини-танкиС пушками и пулемётами
СМИ сообщили, что турецкий оборонно-промышленный комплекс начал серийный выпуск наземной беспилотной военной техники, в том числе мини-танков.
Об этом было сказано в штаб-квартире компании-производителя оборонной продукции FNSS Defence Systems во время мероприятия с участием представителей отрасли. Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир отметил, что турецкие компании разработали целую линейку беспилотных наземных средств. Они отличаются друг от друга габаритами и грузоподъёмностью.
Как заявил Демир, цель оборонки — обеспечивать армию технологическими разработками, «позволяющими минимизировать потери, оставаться невидимыми и наносить максимальный ущерб врагу». И одни из таких разработок — легкобронированные мини-танки с пушками калибра до 40 мм и дополнительным вооружением в виде пулемётов.
Источник: Военное обозрение